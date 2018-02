CU Urk wil originele ijsvlet terug

De ijsvlet, die in de winter werd gebruikt wanneer door bevriezing de Zuiderzee rondom het eiland Urk niet bevaarbaar was, staat in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Het was een manier om vanaf het voormalige eiland in tijden van nood toch contact te kunnen hebben met het vaste land. Onder het schip zitten ijzers om over het ijs mee te glijden. Er waren pikhaken aan boord om het schip door het ijs te duwen. Met touwen kon de bemanning het schip omhoog en vooruit op het ijs trekken.