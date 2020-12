Dartssensatie Dirk van Duijvenbode: ‘Ik heb nog veel contact met de jongens op Urk’

Zaak Urker drugsver­dach­te Jelle P. uitgesteld na corona-uit­braak in zijn Britse gevangenis

7 december De strafzitting van Urker Jelle P. (32), die vastzit in Engeland op verdenking van drugssmokkel, is uitgesteld. De Urker vrachtwagenchauffeur mag de Britse gevangenis niet uit vanwege een corona-lockdown. P. zou morgen voor het Canterbury Crown Court verschijnen in voorbereiding op de inhoudelijke zitting van 11 januari.