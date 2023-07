De meeste auto's op Urk komen uit 2005

De aanhouder wint: 8,7 miljoen euro subsidie binnen voor herstel van natuur bij Enschede

Dankzij een Europese subsidie van 8,7 miljoen euro kunnen onder meer Landschap Overijssel en de provincie aan de slag met het natuurherstel in het Aamsveen en naastgelegen Hündfelder Moor in Duitsland. Na drie eerdere pogingen is een subsidieaanvraag van de provincie eindelijk geslaagd.