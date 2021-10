De stem van jongenssopraan Marijn (12) wordt steeds lager, al zingt ‘de Zeeuwse Urker’ nog altijd als een nachtegaal

Niet het tiepje om naast zijn schoenen te lopen

Marijn heeft geen ambitie om van het zingen zijn vak te maken. De eerstejaars basis/kader aan het Prins Maurits in Middelharnis verwacht later de techniek in te gaan. Muziek is voor hem een hobby. En hij is al helemaal niet het tiepje om naast zijn schoenen te gaan lopen. Al vindt hij het leuk dat zijn vorige cd zo goed is verkocht en er zelfs exemplaren in Canada en Duitsland circuleren. ,,Dat is op zich wel grappig.”