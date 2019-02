Denkmarathon voor een schone Noordzee in de haven van Urk

Het zeekadettenschip MS Noorderkroon in de haven van Urk was dit weekend standplaats van Stichting De Noordzee. De milieuorganisatie organiseerde daar VisHack II, een brainstormsessie met als thema ‘afvalvrije visserij’. Door het presenteren van praktische oplossingen voor de afvalstroom van de visserij had de denktankmarathon met wedstrijdelement zeker zijn waarde.

Ondanks een korte nacht zit het denktank-groepje van Anne-Lise Roos-Pouw er relatief helder bij. De communicatiedeskundige uit Leiden is (uiteraard) woordvoerder van een bonte verzameling milieu-betrokkenen uit het hele land met als gemeenschappelijke noemer ‘een schone Noordzee’. Gebogen over laptop werkt het multidisciplinaire groepje in de kleine, knusse hut intensief samen om de presentatie vorm te geven. Een groot wit vel volgeplakt met druk bekladderde memobriefjes is het bewijsmateriaal van een hete brainstormavond.

Opgevist afval

,,Vanuit de challenge ‘afvalverwerking aan boord’ zijn we bezig met het verwerken van opgevist klein afval dat vanaf de zeebodem tussen de vis op de sorteerband aan boord terecht komt. Dat gaat nu vaak met dezelfde gang weer overboord de zee in, maar voor een schone Noordzee moet dit verzameld en afgevoerd worden. Gisteren werd ons eerste idee compleet van tafel geveegd door Frits, een visserman uit de praktijk. We dachten eerst aan een shredder voor het afval in de machinekamer. Frits maakte ons keihard duidelijk dat dit in de praktijk niet haalbaar is. Te veel extra handelingen en bovendien is het warm in zo’n machinekamer en dan gaat dat afval stinken. Zijn boodschap kwam snoeihard aan, maar het gaf ons meteen het signaal nog meer praktisch te denken.’’’

Wegflikkerbak

We zijn daarom overgegaan op de ‘wegflikkerbak’ met een bigbag aan de sorteerband. In de haven moet zo’n bigbag afval verder verwerkt worden, maar daar zijn andere groepjes mee bezig.’’ Uiteindelijk eindigt het idee van ‘groepje Anne-Lise’ op de tweede plaats achter het winnende idee van QR-codes op vuilnis/bigbag zakken ter registratie van het afval per schip.