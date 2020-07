Dit huis op Urk was ooit een veilige haven voor onderduikers: ‘Te weinig mensen weten ervan’

8-jarige jongen raakt met voet bekneld in een schommel op Urk en breekt zijn been

8 juli Een 8-jarige jongen is gisteren in het Wilhelminapark op Urk met zijn voet bekneld geraakt in een schommel. De jongen is met eigen vervoer naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is geopereerd aan een beenbreuk. Dat meldt de gemeente Urk in een persbericht.