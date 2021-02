Dit zijn de verdachten van brandstichting teststraat Urk: ‘Ze liepen juichend weg’

VideoDe politie is op zoek naar twee jongeren die juichend zijn weggelopen na de brandstichting bij een coronateststraat op Urk. De verdachten waren vanavond in beeld bij het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Voor die brandstichting werd onlangs al een 21-jarige man uit Emmeloord aangehouden. Hij zit niet meer vast, maar wordt nog wel als verdachte gezien.

Juichen

Op de beelden is te zien hoe twee weken geleden op zaterdagavond rond 21.15 uur de omheining van de teststraat wordt opengebroken. Twee jongemannen die hun gezicht verstoppen in hun capuchon pakken palen en pionnen van de GGD om ze in het vuur verderop te gooien. Een paar minuten later komen ze terug. Terwijl een groepje jongeren toekijkt, trappen de twee de deur van de teststraat in. Niet veel later is er een rode gloed te zien en rennen de twee triomfantelijk naar buiten. Juichend maken ze dat ze wegkomen.

Het groepje jongeren dat staat te kijken gaat er ook vandoor. Niet veel later heeft Urk geen teststraat meer. De politie hoopt de daders te vinden door onderstaande beelden naar buiten te brengen:

Ook de nasleep van de brandstichting, met de daarop volgende politieactie, werd getoond in het televisieprogramma. Politieagenten die massaal ter plaatse komen tijdens de brand, worden bekogeld met stenen en vuurwerk. Bij Opsporing Verzocht is op bodycambeelden van een agent te zien hoe een vuurpijl in de richting van een collega wordt afgeschoten.

In een ander fragment is te zien hoe Urkers een politiehond en zijn begeleider in een auto bekogelen met stenen. De politie zoekt getuigen van beide incidenten.

‘Het gaat veel te ver’

Veel Urkers zijn niet blij met de acties van de jongeren die ruim twee weken geleden protesteerden tegen de avondklok. Zo werd er een actie gestart om geld op te halen door jongeren uit een appgroep met daarin 250 Urkers. Een deel was aanwezig bij het protest op het haventerrein toen de coronateststraat in brand werd gestoken. ,,Dat gaat 95 procent van de mensen op Urk echt veel te ver. Wij willen een andere kant van Urk laten zien”, zei de 21-jarige Jan Baarssen. In een paar dagen werd 10.000 euro opgehaald voor een nieuwe GD-teststraat.

