Doorbraak na aangestoken brand in GGD-teststraat op Urk: twee nieuwe arrestaties

Wie is de baas op Urk? Hoe de dubbele moraal het vissers­dorp parten speelt: ‘Het liefst lossen ze het onderling op’

30 januari Rellen op Urk door de avondklok. Alwéér rellen op Urk, na de eerdere ongeregeldheden rondom het vuurwerkverbod. Een GGD teststraat in de brand, slechts twee aanhoudingen en langdurig nauwelijks politie te zien. Het roept de vraag op: wie is er de baas op Urk? Een vraag die in het vissersdorp ergernis oproept. ,,Het is hier geen vrijstaat!”