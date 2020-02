Drankketen sluiten? ‘Waar moeten we dan heen?’

In het aardedonker schijnt Jeffrey (19) met een zaklampje op de tegels waar onze voeten op moeten neerkomen. ,,Eerder liepen we hier door de blubber”, lacht hij. We zijn op weg naar zijn keet ’t Dijkje’, in de middle of nowhere in de Noordoostpolder, vlakbij Marknesse. ,,Je hebt zeker geen polderrijbewijs”, buldert Harm (21), lachend, als we even later op de barkrukken in hun keet zitten. Hij heeft net het dopje van zijn bierflesje geflipt. Het is niet dat je hier zomaar aan kunt komen waaien, je moet het wel weten te vinden. Maar, iedereen is welkom, zeggen de jongens, trots op hun keet.