Drie bewoners van verpleeghuis op Urk overleden na corona-uitbraak: ‘Heeft veel impact’

Op één verpleegafdeling van Talma Haven waren 14 van de 15 kwetsbare bewoners besmet geraakt. Nadat de laatste dagen twee mensen waren gestorven, overleed dinsdagnacht nog een bewoner. ,,Het zijn allemaal oudere en dementerende mensen. Hun overlijden door corona is erg heftig voor alle medewerkers en het heeft veel impact. Ze blijven hun uiterste best om zo goed mogelijk voor de bewoners te zorgen”, vertelt Talma-directeur Wilfred Muller.

Ook 13 medewerkers van Talma Urk zijn positief getest. ,,Zij vinden het vervelend dat ze niet kunnen helpen. Medewerkers zijn extra druk door de vele besmettingen. Deze crisis zorgt voor veel saamhorigheid. Dat is bijzonder”, zegt Muller.

Snelle verspreiding

Talma vermoedt dat het virus via een familielid van een bewoner is binnengekomen die na het bezoek een paar dagen later positief is getest. ,,Demente ouderen zijn erg loperig en dan gaat de verspreiding helaas snel. We lijken de situatie onder controle te hebben. De afgelopen dagen zijn geen nieuwe besmettingen op andere afdelingen gekomen.”

Quote Corona is grillig, maar de situatie van veel ouderen op de afdeling oog op dit moment stabiel. Wilfred Muller, Directeur Talma Urk

In de eerste coronagolf in het voorjaar zijn op Urk ook enkele personen overleden na corona te hebben gekregen. Op een andere locatie van Talma op Urk overleden meerdere personen. ,,Corona is grillig, maar de situatie van veel ouderen op de afdeling oog op dit moment stabiel”, zegt Talma-directeur Muller. ,,Sommige ouderen die corona hebben, zitten gewoon in de huiskamer de krant te lezen.”

Toename besmettingen

Op Urk neemt het aantal besmette personen nog steeds in rap tempo toe. De eerste week van november waren er 124 besmettingen, de week daarna zijn er 187 besmettingen bijgekomen en afgelopen zeven dagen waren er 280 besmettingen.

,,We zijn hiermee verreweg koploper van Nederland”, vertelde wethouder Freek Brouwer dinsdagavond bij een commissievergadering. Volgens hem zijn vooral jongeren op Urk besmet. De meeste besmettingen, zo’n twintig procent, zijn in leeftijd van 20 tot 29 jaar. 18 procent van de besmettingen is bij mensen tussen de 30 tot 39 jaar jaar.

Aandacht voor jongeren

,,We weten dat jongeren elkaar vaker opzoeken”, zegt wethouder Brouwer. ,,Het is een punt van aandacht hoe we daar de komende weekenden mee omgaan. Misschien kunnen wij alternatieven bieden.”

Quote Onze huisartsen zien bij het gedrag van mensen op Urk een kentering. De maatrege­len worden serieus genomen. We zien meer mondkapjes. Freek Brouwer, Wethouder Urk

Volgens Brouwer houden mensen zich op Urk beter aan de regels. ,,Onze huisartsen zien bij het gedrag van mensen op Urk een kentering. De maatregelen worden serieus genomen. We zien meer mondkapjes. Per 1 december is het dragen van een mondkapje ook verplicht. We zien dat hier in winkels gelukkig meer aandacht voor is.”

Maatregelen

Naast de huidige landelijke maatregelen zijn op Urk het museum en zwembad tijdelijk gesloten vanwege de vele besmettingen. De gemeente is daarnaast gestart met een publiekscampagne waarbij bekende Urkers aan inwoners vragen om zich aan de regels te houden.

Bij het verzorgingshuis op Urk zijn extra maatregelen genomen omdat bezoekers zich niet goed aan de regels hielden. Op twee tijdstippen is één bezoeker per bewoner welkom. ,,Een deel van de bevolking op Urk denkt dat het maar een griepje is”, liet Muller van zorgorganisatie Talma eerder weten. ,,Soms liepen mensen bij onze locatie zo naar binnen. We willen dat mensen mondkapjes dragen, hun handen desinfecteren en zich registreren. We hebben daarom bij de entree vrijwilligers neergezet die mensen erop attent maken dat ze dit doen.”

