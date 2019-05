Dronken man speelt ‘verstoppertje’ voor de politie op Urker vissersschip

De dronken man die de viskotter had geënterd was gewond geraakt aan zijn hoofd bij een val op de havenkade. Eenmaal aan boord verstopte hij zich voortdurend. De agenten besloten daarop voor ieders veiligheid geen ‘jacht’ op hem te maken op het schip zelf, maar een politie-onderhandelaar in te schakelen. Brandweerduikers en mensen van de KNRM in twee boten hielden de wacht in het water, voor het geval de dronken man overboord zou vallen.