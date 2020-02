Duizenden euro’s schade aan gemeentehuis Urk na vernielingen: ‘Onacceptabel’

Video Vraagte­kens op Urk over schuil­plaats Bert van H. ‘Maar fijn dat hij vastzit’

12 februari Hij hield zich schuil in het hol van de leeuw. Dinsdag, zo’n twee maanden na de bewuste aanslag op een Urker woning, werd verdachte Bert van H. na een lange zoektocht aangehouden ín het vissersdorp. ,,Er gingen verhalen rond dat hij in het buitenland zat, maar hij is nooit weggeweest.’’