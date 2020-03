Echtpaar uit Urk ligt in kritieke toestand in ‘kelder’ op Tenerife, wie kan helpen?

Eerste coronabe­smet­ting op Urk na eerder vals alarm

17 maart Op Urk is iemand besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om het eerste geval in het dorp die het RIVM samen met GGD heeft vastgesteld. Het slachtoffer is een vrouw. Zij wordt op dit moment verpleegd in het Sint Antoniusziekenhuis in Sneek.