Een volle kerk zonder coronaregels: wanneer kan de overheid ingrijpen?

Deze kerk in Krimpen volgt het voorbeeld van Sionkerk op Urk (terwijl de coronacij­fers er wél hoog zijn)

26 maart De veelbesproken Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel zet, net als de Sionkerk in Urk, komende zondag de deuren weer open voor alle gelovigen. De Oud Gereformeerde Gemeente slaat daarmee opnieuw het advies van Rijksoverheid in de wind. Op de site van de kerk staat een oproep om de Erediensten bij te wonen. ‘Liefde, geduld, verdraagzaamheid en zelfverloochening is wat Christus van ons vraagt.’ In de kerk is plek voor 1350 mensen. De lokale politiek reageert gepikeerd.