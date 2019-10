Eerste Dag van Urker Geschiedenis: 'Nog veel hiaten in historie’

Zaterdag is het zover. De eerste Dag van de Urker Geschiedenis gaat gepaard met bijvoorbeeld de uitreiking van de eerste Cornelis de Vries-prijs, een symposium over de ‘plagen’ uit de vorige eeuw en de presentatie van een ‘Urcker Kroniek’. ,,Er zijn nog gaten te dichten in de Urker geschiedenis’’, zegt Lucia de Vries van Stichting Erfgoed Urk, die samen met Stichting Urker Uitgaven, museum Het Oude Raadhuis en Urk in Wintersferen tekent voor de organisatie.

Wethouder Freek Brouwer zei eerder dit jaar dat niet alle schoolkinderen weten dat Urk een eiland is geweest. Jullie melden het ook in het persbericht. Is het echt zo erg?

,,Ik denk dat onderwijzers het ondervinden en dat het bij de gemeente terecht is gekomen. Zelf constateren we dat er nog veel hiaten zijn in de Urker geschiedenis, zaken waar weinig over bekend is. De middeleeuwen bijvoorbeeld. We weten dat er een straat bestond...’’

Welke straat was dat?

,,Dat moet ik nakijken. De loop van de straat is bekend, maar ik weet niet of-ie toen al Oude Straat heette. Dat geeft maar aan dat er nog veel gaten te dichten zijn in de geschiedenis. Wat we ook zien, is dat Urker jongeren die geschiedenis studeren aan de universiteit vaak kiezen voor een onderzoeksonderwerp dat buiten Urk ligt. Wij willen ze stimuleren om in de Urker geschiedenis te duiken. Daarom roepen we de Cornelis de Vries-prijs in het leven. Als erkenning voor onderzoek naar Urk.’’

Moet ik Cornelis de Vries kennen?

(Lachend) Over hem is weinig bekend. De Vries (1867-1949, red.) is geboren op Urk, werd onderwijzer buiten het eiland en begon op latere leeftijd de geschiedenis van Urk te beschrijven. Dat werd een gigantisch, met de hand geschreven document. Het werd eerst niet als belangrijk beschouwd, het is pas later gedrukt. Inmiddels is het voor een deel achterhaald, nu is er veel meer bekend over Urk. Dit jaar gaat de prijs nog niet naar een jonge academicus trouwens, maar naar iemand anders die veel heeft gedaan voor de geschiedenis van Urk. Ik kan nog niet zeggen wie dat is’’.

Verder is er zaterdag een mini-symposium over de Urker plagen. Wat waren dat?

,,Urk was niet het eerste eiland dat werd ingepolderd, de Wieringermeer ging ons voor. Die bewoners kregen ontzettend veel last van muggen, spinnen, muizen, ratten... Dat gold ook voor de Urkers na de inpoldering. Het is een natuurlijk verschijnsel als zout water zoet wordt. Flora en fauna veranderen, vissen sterven en dan krijg je dit soort, eh, plagen. Er brak zelfs malaria uit en er was een kleine tyfus-epidemie. Dat kwam door de slechte hygiëne, veroorzaakt door al die dode muggen in het water. De Urkers hadden geen idee wat hen overkwam, er was niet gecommuniceerd wat er in de Wieringermeer was gebeurd.‘’

Zag Urk het echt als een plaag?

,,Tja, Urkers moesten meteen aan de plagen van het voormalige volk Israël denken. Dat past hier wel. De inpoldering werd niet als straf gezien. Wel denk ik dat Urk zich een ondergeschoven kindje voelde. Ik heb zelf het boek ‘Zoutzoet’ geschreven over de inpoldering en het viel me op dat Urkers ontzettend weinig informatie kregen in die jaren. Het waren druppeltjes in het lokale krantje de Oprechte Urker. Niet Urk, maar Emmeloord werd het centrum van de Noordoostpolder en de polder ging níet Urkerland heten, dat alles moest met heel veel moeite worden achterhaald. Toen kwamen de spinnen, muggen en ratten en de bevolking begreep er niets van. De overheid hielp totaal niet. Opvallend is dat de plagen vooral zijn beschreven door bezoekers, journalisten bijvoorbeeld. Dat ontdekten we toen we in de archieven doken’’.

Hoe kwam dat?

,,Ik denk dat Urkers vooral druk waren met overleven. Het was een moeilijke periode. Het was natuurlijk oorlogstijd en daar kwam de hongerwinter overheen, plus de strenge winter van 1946. Het leger kwam met tanks over de dijk om de bevolking van voedsel te voorzien.’’

Wordt deze dag een traditie?

,,Dat hopen we wel. Er is nog genoeg te doen’’.