Eigenaar PetsFish Urk: ‘Handgranaat mogelijk afkomstig uit activistische milieu’

Eigenaar Gert Bakker (33) vermoedt dat de handgranaat die vanochtend aan de deur van bedrijf Petsfish hing mogelijk afkomstig is uit het ‘activistische milieu’. ,,Mijn handeltje (in gedroogde haaien, red.) wordt niet altijd gewaardeerd door dierenliefhebbers.’’ De Urker ondernemer houdt ook rekening met een aantal andere scenario's.

Bakker zit sinds een jaar of zes met zijn bedrijf aan het Westgat op Urk. Met PetsFish levert hij gedroogde vissnacks voor honden en katten. ‘Lekker en gezond', meldt hij op zijn website. Bakker verkoopt ook gedroogde haaien. Deze zijn erg populair onder honden. Sinds drie jaar huurt de Urker een extra pand op het bedrijventerrein, daar is het explosief vanochtend heel vroeg gevonden in een plastic tas aan de deur. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het explosief onklaar gemaakt.

Vergissing

Volgens Bakker zijn er een paar scenario's denkbaar waarin iemand een granaat aan zijn deur zou hangen. Hoewel hij bij allemaal zijn vraagtekens zet. ,,Of het is een vergissing, of het komt uit het activistische milieu. Mijn handeltje (in gedroogde haaien, red.) wordt niet altijd gewaardeerd door dierenliefhebbers.’’

Drugsverslaving

Bakker noemt echter ook nog zijn voormalige drugsverslaving. In 2013 verscheen hij in het televisieprogramma ‘Verslaafd’ van RTL. ,,Ik was verslaafd aan drugs, maar dat is al een tijd geleden. Ik ben al lang van die troep af. Ik kan mij niet voorstellen dat het daarmee te maken heeft.’’

Akkefietje

De Urker heeft ook nog een akkefietje met een andere ondernemer op het bedrijventerrein. Die zou volgens Bakker klagen over stankoverlast van zijn vissnackbedrijf. Om dan maar meteen een handgranaat aan zijn deur te hangen, dat noemt die ondernemer ‘een beetje overdreven'. ,,Ik heb geen idee waar het vandaan komt.’’

Telefoontje

In eerste instantie zei Bakker heel verbaasd te zijn. ,,We hebben geen vijanden’’, zei hij vanmorgen vroeg via de telefoon. ,,Ik had geen idee. Ik zie het net op foto’s die online staan.’’ Hij was gisteravond in de zaak rond 18.00 uur en toen hing er nog niks aan zijn deur. Nu zegt Bakker 's ochtends wel te zijn gebeld, dat er een handgranaat aan zijn deur hing. Hij heeft de politie daarna zelf gebeld met de vraag om meer informatie.