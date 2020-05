Emotionele Bert van H. over vuurwerkbom op Urk: ‘Ik vind het verschrikkelijk voor die mensen’

Opgelichte Inge uit Urk trapte in klassieker, zegt Markt­plaats: ‘Elke dag maken we dit helaas mee’

7 mei Marktplaats betreurt het dat Inge Hoefnagel uit Urk het geld van haar bankrekening is kwijtgeraakt na te zijn opgelicht via hun platform. Maar (potentiële) oplichting is aan de orde van de dag, schetst het bedrijf. Zij zeggen er bovenop te zitten en komen met een belangrijke tip voor kopers en verkopers.