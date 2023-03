Er vestigden zich minder mensen in Urk dan dat er vertrokken vorig jaar

Getuige in ziekenhuis, Samantha (32) uit Lelystad moet weer wachten op rechtszaak

Samantha B. (32) uit Lelystad moet nog even wachten op de uitkomst van haar rechtszaak. Een belangrijke getuige verscheen vandaag niet op de rechtszitting in Lelystad, omdat hij met een ontstoken hartzakje in het ziekenhuis zou liggen. En dus kon de zaak, die draait om een steekpartij op het woonwagenkamp, niet doorgaan.