Ergernis bij politiechef na massale inzet agenten op Urk: ‘Dit is niet normaal, natuurlijk’

‘Vreselijk’ en ‘onbegrijpelijk’ noemt teamchef Nauta dat er zaterdagavond een paar keer vuurwerk naar agenten is gegooid op Urk. ,,Jongens gooiden met vuurwerk om ons uit te proberen, onder het mom van de coronaregels. Als we daar niet adequaat op regeren, kan het erg uit de hand lopen. Er was veel politie-inzet en daardoor was het niet zoals het vorig jaar is geweest (rond de vuurwerkrellen, red.). De situatie was nu beheersbaar, maar dit is natuurlijk niet normaal.”