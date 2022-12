Ernstig bedrijfsongeluk op Urk: vrouw bekneld en gereanimeerd

Verdient erfgoed in Flevoland betere bescher­ming? ‘De tranen springen me soms in de ogen’

Doet Flevoland genoeg aan de bescherming van haar erfgoed? De provincie meent van wel, maar Heemschut en anderen ‘bewakers’ denken daar anders over. Goed, Schokland, Urk en de scheepswrakken hebben over aandacht niet te klagen. Minder bekende plekken op het nieuwe land komen er bekaaid vanaf. ,,De tranen springen me soms in de ogen.’’

26 november