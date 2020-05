Europees verbod op pulsvissen is onnodig, zeggen internationele wetenschappers

Diep respect bij voorzitter vissers­bond over veerkracht Urker vissers

16 mei Johan Nooitgedagt is voorzitter van de Nederlandse Vissersbond op Urk, maar Urker roots heeft hij niet. Hij woont in Lemmer, komt uit een Fries geslacht van ondernemers, houtbewerkers en gereedschapexperts. Als jonge man voer hij de hele wereld over in de koopvaardij, maar pas nadien, op Urk, werd hij echt gegrepen door het virus van de visserij, zoals hij het zelf omschrijft. ,,En als dat virus je eenmaal gegrepen heeft, laat het je nooit meer los.’’