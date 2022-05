Explosiegevaar op Urk na gaslek in kruipruimte: woningen ontruimd

Tientallen vrijwilli­gers zoeken nog steeds naar Urker stuurman (20) Wilco: ‘Super, al die hulp’

De zoekactie naar de vermiste Urker stuurman Wilco de Groot (20) is nog in volle gang. Tientallen mensen speuren dagelijks het water af of lopen langs de oevers van de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam. Meerdere Urkers zijn met boten aanwezig. ,,Het is super, al die hulp.’’

24 april