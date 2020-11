Explosieve corona-stijging op Urk in beeld: zo schoot vissersdorp naar dubieus record

Het gaat om maar liefst 247 nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners in één etmaal. In absolute aantallen zijn dat zo'n 52 besmettingen, aangezien Urk ongeveer 21.000 inwoners telt.

Hoewel Urk niet de enige gemeente is waar het aantal besmettingen de afgelopen tijd flink is toegenomen, komt geen enkele gemeente in Nederland ook maar in de buurt van het aantal in het vissersdorp. De eerstvolgende gemeenten, Neder-Betuwe en Oostzaan, hebben respectievelijk ‘slechts’ 74 en 71,9 nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?