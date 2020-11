Feesten, bruiloften, borrels, koffiemomenten: daar besmetten Urkers elkaar. ‘Gedrag verander je niet in een paar dagen’

,,Ga maar weg jongen. Ben je van de Stentor? Helemaal klaar mee.’’ Helaas, de drie oudere mannen op de leugenbank in de haven van Urk willen niks zeggen over de corona-uitbraak in het dorp. Ze storen zich aan de berichtgeving en laten dat merken ook. Met gesnuif en gemopper. ,,Het is alleen maar negatief over Urk.’’