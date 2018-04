Felle brand verwoest schuur op Urk

Autorij­ders schrikken zich lam op N50 in Noordoost­pol­der

18 april Automobilisten op de N50 in de Noordoostpolder kregen woensdagmiddag de schrik van hun leven. Een lammetje dartelde een tijdlang in de buurt van Ens over de snelweg en kon uiteindelijk in veiligheid worden gebracht.