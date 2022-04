Flevoland koopt stikstofrechtrechten bedrijf in Luttelgeest, zodat Urk een nieuwe haven kan krijgen

KNRM Urk helpt boot Rijkswater­staat uit de problemen

De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) op Urk heeft maandagochtend om 08.00 uur een boot van Rijkswaterstaat uit de problemen geholpen. De boot was in de buurt van het werkeiland in het Ketelmeer een bootje van een binnenvaartschip aan het bergen.

