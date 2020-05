‘Fout op fout’ bij verwoestende gasexplosie op Urk, justitie eist geldboetes tegen hoofdrolspelers

videoVoorafgaand aan de gasexplosie die in 2016 zes huizen op Urk verwoestte is door de betrokken instanties fout op fout gestapeld. Dat schetste de officier van justitie vandaag in de strafzaak tegen de gemeente Urk, netbeheerder Liander en aannemer Borger. Zij eiste 75.000 euro boete tegen Liander en Borger, en 40.000 euro boete tegen de gemeente Urk.

De drie partijen stonden terecht omdat zij medeschuldig zouden zijn aan het ontstaan en de gevolgen van het gaslek. Het lek ontstond bij werkzaamheden aan het riool nabij de Grote Fok op Urk. Het lek werd afgedicht in afwachting van een monteur van Liander, maar het gas hoopte zich ondergronds op, kwam in het riool terecht en daarna in de woningen. Uiteindelijk ontstond een reeks explosies waardoor een nabijgelegen huizenblok verwoest werd.

Steken laten vallen

Tijdens de rechtszaak schetste de officier hoe alle betrokken partijen in de voorbereiding van de rioolwerkzaamheden, bij het ontstaan van het gaslek en de gebeurtenissen erna vele steken lieten vallen. En daarmee verantwoordelijk zijn voor de gevolgen. Uiteindelijk werden zes huizen verwoest dan wel zwaar beschadigd. Enkele bewoners raakten gewond en een aantal gedupeerden kampt tot op de dag van vandaag met de gevolgen zoals slapeloosheid en andere gezondheidsklachten. Enkele bewoners waren tijdens de rechtszitting aanwezig om hun verhaal te doen en een schadevergoeding te eisen.

‘Bang om te graven’

De rechtszaak duurt drie dagen; morgen komen de drie partijen met hun verdediging. De gemeente Urk en netbeheerder Liander lieten zich vandaag alleen door een advocaat vertegenwoordigen. Van aannemer Borger was wel de directeur aanwezig. Hij vertelde dat de twee werknemers die er destijds bij waren inmiddels ander werk doen. ,,Ze kunnen het niet meer aan, zijn bang om te graven.” Ook de kraanmachinist van een onderaannemer die het lek veroorzaakte doet dit werk niet meer. ,,Ook ik word er nog elke dag aan herinnerd. Het is vermoeiend en moeilijk.”

Hulpverleners bij de gasexplosie op Urk.

Volgens de officier van justitie was er een opeenstapeling van fouten en nalatigheden in de aanloop naar de fatale dag. Al in de voorbereiding lieten volgens haar verschillende partijen steken vallen. Zo ontbrak Liander in een vergadering over de nutsvoorzieningen op de plekken waar gegraven zou worden en werd de gasleiding die later geraakt werd, in eerste instantie aangezien voor een waterleiding.

Verboden handeling

Toen een week voor de explosie duidelijk werd dat er een gasleiding lag, trokken gemeente en aannemer nog niet aan de handrem, aldus de officier. Integendeel. Vlakbij de gasleiding werd een rioolput ingegraven, die zelfs nog ingekort werd omdat het anders niet paste in verband met de gasleiding. Dit alles leidde tot graafwerk binnen een meter afstand van de gasleiding terwijl dat verboden is. Op de fatale middag tikte een graafmachine de leiding aan met een lek tot gevolg.

Ook na de constatering daarvan ging van alles mis, aldus justitie. De mensen van aannemer Borger belden Liander om een monteur te laten komen maar dichtten het lek vervolgens af tegen de regels in. Ook werd de brandweer niet ingeschakeld. En Liander volgde de protocollen bij het uitvragen van de twee medewerkers niet goed. Ook werd verzuimd mensen op afstand te houden.

Toen de monteur anderhalf uur later arriveerde was er al zoveel gas via het riool onder en in de huizen terechtgekomen dat er geen houden meer aan was. Drie explosies waren het gevolg.