Geboren Urker Jan Bakker is corona-arts in New York: ‘Het is improviseren hier’

Het goede nieuws: het aantal corona-patiënten neemt iets af in het Bellevue Hospital in Manhattan, waar Bakker (62) werkt. ,,We hebben nu 158 patiënten en er zijn zelfs 17 tot 20 bedden over’’, zegt de intensivist via de telefoon vanuit New York. Vijf verdiepingen van het ziekenhuis zijn gereserveerd voor corona-patiënten, aldus Bakker. Toen het virus uitbrak, is er razendsnel ruimte vrijgemaakt. ,,Per week een verdieping’’.