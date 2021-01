Geen rellen op Urk, wel uitgebrande auto’s, ontplofte prullenbakken en urenlang vuurwerk: ‘Ze halen het gewoon uit Duitsland’

Het nieuwe jaar is nog twee uur weg als op Urk al de een na de andere vuurpijl de lucht in gaat. Vanaf de A6 is het een prachtig gezicht. In delen van het dorp zelf lijkt het wel een oorlogsgebied. Prullenbakken zijn tot ontploffing gebracht, putdeksels omhoog gekomen. Op de beruchte rotonde in De Akkers, waar het de laatste weken vaker onrustig was, staat een brandende auto met de neus tegen een ontwrichte lantaarnpaal. Groepjes jongeren gooien vuurwerk op straat. Geen rotjes, maar illegale cobra’s en nitraten. Loeiharde knallen.