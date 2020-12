Geen strengere veiligheidsmaatregelen op Urk, bewoners komen in actie: ‘Ze zijn de rellen zat’

Wat gaat er zaterdagavond gebeuren op Urk? Dat is de vraag die het dorp steeds weer bezighoudt. De afgelopen drie weken braken relletjes uit en werd zwaar vuurwerk afgestoken, waarbij ook hulpverleners werden belaagd. Twee keer moest de ME de straten schoonvegen. Op social media staan in elk geval twee oproepen om deze zaterdag weer samen te komen op De Akkers, epicentrum van de onrust. ‘Kom in verzet’ is het motto.

Kentering

Serieuze signalen? ,,Daar zeg ik niks over’’, zegt gemeentewoordvoerder Nico Schipper. Wel ziet de gemeente dat er een kentering ontstaat, geeft hij aan. ,,Mensen zijn het zat. Ondernemers spreken hun werknemers aan op betrokkenheid bij de rellen: ‘Als je daar zaterdagavond bent, hebben wij volgende week een functioneringsgesprek.’ De inwoners komen in beweging.’’

Burgemeester Cees van den Bos: ,,Er is boosheid en verdriet bij mensen over de schade die wordt aangericht. En teleurstelling bij ondernemers over medewerkers die meedoen aan de rellen. Niet de gemeente, maar de hele gemeenschap is de dupe van het gedrag van deze relschoppers.”

Samenscholingsverbod

Voor de derde achtereenvolgende week is een deel van Urk komend weekend een veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie er preventief mag fouilleren. Relschoppers die vorige week zijn aangehouden, mogen zaterdag hun huis niet uit. Voor hen geldt, net als vorige week het geval was, een zogeheten gedragsaanwijzing. Vorige week was tevens een samenscholingsverbod voor meer dan vier personen van kracht. ,,Dat blijft staan’’, zegt Schipper. ,,Als geldt dat sowieso in verband met corona.’’

Van den Bos en wethouder Freek Brouwer gaan vrijdagavond in gesprek met jongeren. ,,Om te luisteren naar hun verhaal. Ik reken er op dat we samen aan een oplossing kunnen werken”, zegt de burgemeester. Verder vormen raadsleden een soort burgerwacht die zaterdag de straat op gaat. Ook ouders sluiten zich aan. De verwachting is dat er tientallen Urkers op de been zullen zijn om de jeugd aan te spreken.