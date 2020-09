‘Geïntimideerde’ Bert van H. liet zich overhalen tot aanslag op Urk: ‘Hij was een werktuig’

En ja, dat lijkt een ‘beetje cru’, zegt zijn advocaat Sidney Smeets vrijdag bij de zitting in Lelystad. Immers, Van H. (24) heeft sinds zijn aanhouding meerdere keren spijt betuigd. En wil de schade vergoeden aan de familie Bos, die op 3 november ruw werd gewekt door een enorme knal , die zware schade toebracht aan haar woning in de Golfoploop. ,,Deze mensen verdienden dit niet’’, zegt de door emoties overmande Van H. vrijdag.

Quote Hoe haal je het in je hoofd om midden in de nacht een bom bij een huis met twee kinderen naar binnen te gooien Jan Bos, Slachtoffer aanslag

De dader zit zo’n 4 meter voor de slachtoffers, Jan en Hennie Bos. Bij andere rechtszaken kan de spanning bijna tastbaar zijn, hier valt het mee. Van H. heeft een gesprek gehad met de familie, schreef een brief. ,,Ik heb respect voor Bert, die zijn aandeel erkent”, zegt Bos in een verklaring. Over de aanslag zelf is hij feller: ,,Hoe haal je het in je hoofd om midden in de nacht een bom bij een huis met een gezin met twee kinderen naar binnen te gooien.”

Zijn vrouw en dochter hebben psychische klachten door de aanslag en krijgen hulp. Ook zijn zoon worstelt er nog mee. Zelf kan hij zich maar moeilijk concentreren tegenwoordig.

Bivakmuts

Van H. uit Espel laat zich in die bewuste nacht overhalen door de Urker Harm-Hendrik S. (28) om in een auto te stappen en naar de Golfoploop te rijden. Onderweg krijgt Van H. een pakketje in handen gedrukt. S. wil iemand flink aan het schrikken maken. De twee mannen dragen donkere kleding, handschoenen en een bivakmuts. Ze stoppen bij het huis van de familie Bos. Van H. steekt een lont aan en gooit het pakketje door de brievenbus. ‘Vol gas’ rijden ze weg. Hij hoort een enorme knal.

De bom is voor de buurvrouw bedoeld. Die schrijft uren eerder op Facebook dat ze een auto in het oude dorp zag staan met dozen illegaal vuurwerk. Met een oproep aan getuigen om de politie te bellen. Dat wil S., die volgens de officier van justitie in illegaal vuurwerk handelt, haar betaald zetten.

Quote Ik was neutraal Bert van H. , Dader

S. is vrijdag even te zien via een videoverbinding. Omdat hij een nieuwe advocaat heeft, komt hij pas in december aan de beurt. Tot dusver zwijgt hij. De vraag is waarom Van H. zomaar met S. meeging. Rook hij geen onraad? Van H. komt maar moeilijk tot een antwoord. ,,Ik was neutraal”, zegt hij op een gegeven moment.

Intimiderend

Volgens zijn advocaat wilde Van H. niet moeilijk doen toen S. hem belde. De Urker beschoot zijn busje, ze hadden het net weer bijgelegd. Hij noemt S. ‘intimiderend’. De angst voor de Urker zit er goed in bij Van H., zegt Smeets. Overigens zat Van H. op het moment van de aanslag nog in een proeftijd voor een brandstichting op Urk.

Volgens de officier van justitie is er geen grond voor poging tot doodslag, wel voor een poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade. Ze eist een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 18 maanden voorwaardelijk. Volgens de advocaat van Smeets is er juist geen sprake van voorbedachten rade. Van H. was slechts een ‘werktuig’. ,,Hij raakte in een bepaalde situatie verzeild en maakte een verkeerde keuze.”

De uitspraak is op 9 oktober.