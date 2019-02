Geke's Tiental zingt voor Urker pulsvissers: ‘jaloezie, jaloezie, jaloezie’

Jubilerend organist Minne Veldman uit Urk: ‘Vrienden gingen uit, ik studeerde’

15 februari Hij is net 39 en zit al 25 jaar in het vak. De veelgevraagde Urker organist Minne Veldman raakte vroeg in de ban van het instrument. ,,Na mijn havo-examen kregen we een boekje waarin alle leerlingen iets over elkaar hadden geschreven. Bij mij stond er: orgel, orgel, orgel...’’