Gemeente gaat feiten rond bezoek van Baudet aan Urk ‘op een rijtje zetten’

Video Burgemees­ter ontstemd over niet nakomen afspraken van Baudet op Urk: ‘Hij heeft een voorbeeld­func­tie’

23 februari Burgemeester Cees van den Bos van Urk is ontstemd over het bezoek van Thierry Baudet aan Urk. In de uren voor het bezoek - waarbij hij massaal handen heeft geschud met inwoners en in een restaurant een haring heeft gegeten - zijn er afspraken met zijn campagneteam gemaakt, maar de politicus van Forum voor Democratie heeft zich daar niet aan gehouden. ,,Hij heeft zich neer te leggen bij de besluiten van een parlementaire meerderheid.”