Gemeente Urk sluit jeugdhonk na overtreden coronaregels: ‘Dit kan nu echt niet’

Onvrede bij onderne­mers over sluiting stortings­au­to­maat op Urk: ‘Meer onveilige situaties’

28 oktober Op Urk is bij ondernemers onvrede ontstaan over het sluiten van de stortingsautomaat van ABN Amro. Ondernemers moeten door de sluiting hun sealbags met daarin geld in de automaat in Emmeloord deponeren. ChristenUnie op Urk wil dat het college van B en W samen met banken en Bedrijvenkring Urk kijkt naar een oplossing.