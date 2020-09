Gemeente Urk verplaatst rolstoelschommel mogelijk naar afgesloten terrein na ongeluk met 8-jarige jongen

,,Het is allemaal erg jammer, de gemeente lost het maar op”, zegt Heidi Hoekstra. Zo’n vijf jaar terug was zij samen met wat andere inwoners van Urk initiatiefnemer van een rolstoelspeelplaats op Urk. Duizenden euro’s werden ingezameld. In juli heeft een 8-jarige jongen met een beperking zijn voet gebroken in de rolstoelschommel. De schommel was voor het ongeluk vernield. De schommel kan alleen gebruikt worden als de gebruiker of ouders beschikken over een sleutel. Het slot was verwijderd en er zijn ook bouten uit de schommel gehaald. Het is nog steeds niet duidelijk of het ongeluk is gekomen door die vernielingen. Het onderzoek van de NVWA is nog niet afgerond.