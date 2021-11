Groningse jeugdploeg weigert te spelen in ‘coronabrandhaard’ Urk: ‘Ouders vinden dat een risico’

Dubbele pet advocaat: hoger beroep over gasexplo­sies Urk opgeschort

Het hoger beroep in de zaak over de gasexplosies op Urk in 2016 is uitgesteld. Het blijkt dat de advocaat van de gemeente een dubbele pet draagt. Hij is ook plaatsvervangend raadsheer bij het gerechtshof in Amsterdam, waar deze zaak wordt behandeld.

