Grootschalige zoekactie op water bij Urk niet nodig, vermiste jongetjes van 3 en 5 snel gevonden

Vrachtwa­gen­chauf­feur (32) uit Urk opgepakt in Frankrijk, zorgen bij familie en werkgever: ‘We zitten in grote onzeker­heid’

4 augustus Een 32-jarige vrachtwagenchauffeur uit Urk is in Frankrijk gearresteerd en zit momenteel vast in Engeland. Dat bevestigt het bedrijf JP Trans Urk, waar de chauffeur werkzaam is. Het bedrijf en de familie van de chauffeur kunnen geen contact krijgen met de man.