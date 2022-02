Grootscheepse herinrichting van De Singel op Urk is begonnen

Wallaby Hop nog steeds niet gevonden na ontsnap­ping op Urk: ‘We blijven hoop houden’

Wallaby ‘Hop’ is nog steeds niet teruggevonden. De kleine kangoeroe ontsnapte vorige week aan het Urkerdwarspad bij Urk, maar verschillende zoekacties in het Tollebekerbos hebben niks opgeleverd. „De kans dat we het dier levend vinden, wordt elke dag kleiner”, weet de Urker huisarts Wilco Bloed, die eigenaar is.

