Grote brand in woning op Urk: brandweer redt hond

Zijn bedrijven op Urk gewapend tegen ondermij­ning? Gemeente komt onaangekon­digd langs: ‘Niet alleen voor de koffie’

Bedrijven op Urk kunnen dit najaar een verrassingsbezoek verwachten van politie, gemeente en brandweer. Deze partijen kijken of ondernemers gewapend zijn tegen ondermijnende activiteiten. En of er sprake is van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. ,,We komen niet alleen voor een kopje koffie.’’

13 oktober