Grote brand verwoest zolder van woning op Urk

In een woning aan de Steenbank op Urk is vanmiddag een zolderbrand uitgebroken. Hierbij kwam veel rook vrij. De brandweer moest delen van de woning slopen om het vuur te kunnen blussen.

De brandweer, die met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse kwam, had een flinke kluif aan deze zolderbrand. Het vuur was lastig te bereiken, omdat de vlammen vooral in de nok van de woning zaten. Hierdoor moest de brandweer veel slopen. Daarnaast was de zolder gevuld met hete rookgassen. De rook perste zich naar buiten via een zolderraam.

Na ongeveer drie kwartier blussen en slopen kreeg de brandweer vat op het vuur. Daarna is het dak opengebroken via de hoogwerker, zodat men zeker was dat de brand uit is.

Compleet uitgebrand

De schade in en aan het huis is fors. De zolder is compleet uitgebrand, aldus de brandweer. Naar de oorzaak van de brand is het nog gissen. Niemand raakte gewond. De Steenbank en De Reede waren vanwege de brand en slangen over de weg afgesloten voor het verkeer.