Grote politieactie op bedrijventerrein Urk

Havenmees­ter op zondag brug te ver voor Urk

5 oktober Een poging van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Urk om in het hoogseizoen op zondagen een havenmeester dienst te laten doen in de haven van het dorp is donderdagavond op niets uitgelopen. Geen enkele partij wilde het voorstel steunen. Het is een kwestie van kiezen tussen God of het toerisme, zo verwoordde fractievoorzitter Jan Koffeman van Hart voor Urk het. ,,Het toerisme dient zich aan te passen.”