Grote zorgen op Urk: ‘De visserij houdt op, maar thuiszitten doen we niet’

Urk, Nunspeet, Kamperei­land en Staphorst spelen de hoofdrol in nieuw boek topfoto­graaf Jimmy Nelson

Hij reisde de hele wereld over om natuurvolkeren, die met uitsterven worden bedreigt, vast te leggen op de foto. Jimmy Nelson, 56 jaar, werd geboren in Sevenoaks, Engeland. Hij woont al jaren in Amsterdam en voelt zich nu meer Nederlander dan Brit.

17 september