Handgranaat in plastic tasje aan voordeur Urker bedrijf voor gedroogde vis

video+updateEen handgranaat is vanmorgen gevonden in een plastic tas aan de deur van een bedrijf op Urk. Het explosief bij het bedrijf PetsFish is door de Explosieven Opruimingsdienst onschadelijk gemaakt. Dat meldt de politie. Eigenaar Gert Bakker van PetsFish is verbaasd: ,,We hebben geen vijanden.’’ De politie is op zoek naar getuigen.

Op bedrijventerrein Westgat op Urk werd vanmorgen een explosief gevonden. Volgens een getuige hing er een plastic tas aan de deur van het bedrijf PetsFish. ,,De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het explosief opgehaald en later onklaar gemaakt’’, zei een politiewoordvoerder.

EOD

De hulpdiensten kwamen rond 04.00 uur in actie. Omdat in eerste instantie niet duidelijk was wat de inhoud van het object was, werden naast de politie, ook de brandweer en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen. Uit voorzorg werd de weg ruim afgezet en mocht niemand het gebied betreden.

Veilig

De politie en de specialisten van Defensie gingen op onderzoek uit. Na enige tijd werd het pakketje veiliggesteld. Het gebied werd rond 06.30 uur vrijgegeven. De recherche doet verder onderzoek. De politie komt later deze ochtend met een getuigenoproep. Een woordvoerder wil vooralsnog niet nog meer informatie kwijt over de zaak. Of er camerabeelden beschikbaar zijn en hoeveel personen er bij het incident betrokken zijn kan hij nog niet zeggen.

PetsFish

Eigenaar Gert Bakker van PetsFish, dat handelt in gedroogde vis, wilde vanmorgen naar zijn bedrijf gaan, toen hem de toegang tot het bedrijventerrein werd ontzegd door de politie. Hij was er echter niet van op de hoogte dat het pakketje bij zijn pand aan de deur hing. ,,Ik had geen idee. Ik zie het net op foto's die online staan’’, zegt Gert Bakker. Hij was gisteravond in de zaak rond 18.00 uur en toen hing er nog niks aan zijn deur. Bakker tast voorlopig nog volledig in het duister over het pakketje aan zijn deur. ,,We hebben geen vijanden.’’

Getuigen

De politie roept getuigen of personen met meer informatie op om contact op te nemen met de recherche Flevoland. Ook mensen die voorafgaand of daarna iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het pand worden gevraagd om deze informatie door te geven aan de recherche via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.