Harde klap voor Urker vissers: Europees Parlement zet definitief streep door pulskorvisserij

Het totaalverbod op pulsvisserij betekent dat slechts vijf procent van de vloot van elke lidstaat mag blijven pulsvissen tot 1 juli 2021, waarna een totaalverbod ingaat. De overige pulsontheffingen lopen af op korte termijn. Nederland heeft op dit moment 84 pulsontheffingen. Hoeveel kotters nog door blijven mogen vissen met de pulskor is nog niet duidelijk. De aantallen variëren van 10 tot 15 van de 84 door Nederland afgegeven pulsvergunningen. Het besluit zal in ieder geval de Urker vloot hard treffen. Daar is voor miljoenen geïnvesteerd in de innovatieve visserijmethode.

De getroffen pulsvissers ontvangen deze week bericht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de exacte termijn van hun ontheffing. Door het verbod op pulsvisserij zullen de kosten voor omschakeling en brandstofverbruik zodanig stijgen, dat mogelijk visserijbedrijven een faillissement moeten aanvragen, zo verwacht de Visserijbond. ,,Deze financiële strop is niet alleen voor de pulsvissers, maar zal sectorbreed doorwerken in onder andere de handel, de verwerkende industrie, visserijscholen en vissersdorpen.’’

Een poging van Nederlandse Europarlementariërs om het verbod uit de nieuwe visserijverordening te halen was vergeefs. De nieuwe verordening met met 571 tegen 60 stemmen aangenomen. De nieuwe visserijverordening moet formeel nog worden goedgekeurd door de raad van visserijministers. De kans dat dit niet gebeurt wordt niet hoog ingeschat. De Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP), voor deze gelegenheid gekleed in een ‘vissersbuis’, riep zijn collega’s op tot een aparte stemming over de pulsvisserij, waarbij hij aanstuurde om de pulskor-methode in heel Europa vrij te geven. Dat voorstel werd afgewezen, ondanks het feit dat er de afgelopen dagen volop naar medestanders was gezocht in binnen- en buitenland.

Gitzwarte dag

,,Een gitzwarte dag in de geschiedenis van de EU-besluitvorming”, zegt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, een van de medestanders van Van Dalen. ,,De Europese Commissie, bepaalde EU-landen en ook een meerderheid van dit Parlement tonen zich volkomen onbetrouwbaar door deze selectieve milieuvriendelijke vistechniek de nek om te draaien.” Ze rept over ‘alleen maar verliezers’ na dit besluit: de natuur, het klimaat, de vissersgezinnen en de Europese Unie zelf. ,,Als straks de pulskortechniek verdwijnt, moeten vissers weer zware kabels over de zeebodem slepen, om de platvis van de bodem te krijgen. Dat beschadigt de zeebodem, kost véél meer brandstof en dus véél meer CO2-uitstoot.