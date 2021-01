Harm-Hendrik S. moet vijf jaar zitten voor aanslag met vuurwerkbom op Urk, ‘Zijn verklaring is ongeloofwaardig’

Harm-Hendrik S. (29) uit Urk moet vijf jaar zitten voor zijn rol in de aanslag met een vuurwerkbom op Urk. Dat is een jaar minder dan de eis. De explosie veroorzaakte grote schade, niet alleen materieel, ook psychisch. De slachtoffers hebben nog steeds last van de aanslag. ,,Het boek kan nog niet dicht.’’

Het ging gruwelijk mis in november 2019 aan de Golfoploop op Urk. Op een vroege zondagmorgen werd een vuurwerkbom door de brievenbus van een rijtjeswoning geschoven. De explosie die volgde, zorgde voor enorme schade. Alle deuren lagen eruit, een muurtje werd weggeblazen, de gevel raakte ontzet. De vier bewoners, het echtpaar Jan en Hennie Bos en hun twee kinderen, bleven wonder boven wonder ongedeerd.

Handen over de oren

Lichamelijk dan. Geestelijk is het gezin de klap nog niet te boven, zei Bos twee weken geleden bij de rechtszaak tegen verdachte S. Zo krijgen zijn vrouw en dochter professionele hulp. ,,Mijn dochter voelt zich niet veilig op haar kamer. Ze slaapt soms met haar handen over de oren.’’ Woensdagmiddag na de uitspraak: ,,Het boek kan nog niet dicht.’’

Volledig scherm Verdachte Harm-Hendrik S. tijdens de zitting, twee weken geleden. © Nicole van den Hout

S. was de eerste verdachte die werd opgepakt. Mede-verdachte Bert van H. uit Espel hield zich weken lang verscholen, maar werd uiteindelijk ook aangehouden. Beiden zijn eerder met de politie in aanraking geweest en hebben het in het verleden met elkaar aan de stok gehad. Bert van H. is oktober vorig jaar veroordeeld tot vier jaar cel. Hij was emotioneel tijdens de zittingen en heeft berouw getoond voor zijn rol in de aanslag. Hij zou een ‘werktuig’ zijn geweest van S. Die zou iemand flink aan het schrikken willen maken.

Quote Ik hoorde een knal, zag een flits en zei Bert: rijden, rijden!’ Verdachte Harm-Hendrik S.

S. kwam twee weken geleden pas met een verklaring - tot verbazing van de rechtbank. Hij heeft een andere uitleg. Samen met Van H. wilde hij ‘s nachts na cafébezoek op Urk een broodje eten in Emmeloord. Van H. wilde eerst een telefoon afgeven aan de Golfoploop. ,,Toen hoorde ik een knal, zag een flits en zei Bert: rijden, rijden!’

De vuurwerkbom was naar alle waarschijnlijkheid voor de buurvrouw bedoeld. Die schreef uren eerder op Facebook dat ze een auto in het oude dorp zag staan met dozen illegaal vuurwerk. Met een oproep aan getuigen om de politie te bellen. S. was daarbij, zei hij twee weken geleden, hij handelde in illegaal vuurwerk. Volgens Van H. wilde hij wraak nemen op het Facebookbericht, zelf ontkent hij dat.

Extreme reacties

Van H. stak de bom aan en schoof ‘m door de brievenbus, maar volgens de rechtbank is S. het brein achter de aanslag. De rechter noemt zijn verklaring ‘ongeloofwaardig’. ,,Als elk onwelgevallig bericht op Facebook tot zulke extreme reacties leidt, is het einde zoek.’’

De uitleg van Van H. is uitgebreider, gedetailleerd en sluit aan bij de bevindingen van het politie-onderzoek, zegt de rechter. Ook speelt niet in het voordeel van S. dat hij zo laat begon te praten. Delen van zijn verklaring waren daarom niet meer te controleren.

Quote Bert belde nog op oudejaars­dag, hij heeft er ontzettend veel spijt van Jan Bos, Gedupeerde aanslag

Jan Bos kan leven met het vonnis. ,,De rechter zegt eigenlijk tegen Harm-Hendrik: jij hebt het bedacht’’, zegt de Urker na de uitspraak in de rechtbank in Lelystad. Hij heeft nooit iets gehoord van deze dader, terwijl Bert van H. meerdere keren contact heeft gezocht. ,,Hij belde nog op oudejaarsdag, hij heeft er ontzettend veel spijt van dat hij erbij betrokken was. Ik heb het gevoel dat hij oprecht is.’’

Bekijk ook deze video van de schade in de getroffen woning