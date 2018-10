Havenmeester op zondag brug te ver voor Urk

Volgens CDA-raadslid Jurie van de Berg is het niet meer van deze tijd dat er ‘totaal geen toezicht’ is op zondag. ,,Niemand kan de coördinatie pakken bij incidenten of jeugd aanspreken op grensoverschrijdend gedrag. Als er een keer een incident is waaruit grote financiële gevolgen komen of waarbij slachtoffers vallen, dan is er een risico dat we tegen een claim aan lopen. We kunnen niet langer de boel de boel laten op zondag”, zo verdedigde Van de Berg de CDA-motie over dit onderwerp.