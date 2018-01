Heel Urk Stopt: gemeente biedt rokers cursus aan

Onder het mom Heel Urk Stopt kunnen Urkers van het roken af komen. En het mooie is: het kost ze geen cent. De cursus van de stichting Ik Stop Ermee wordt aangeboden door de gemeente Urk in samenwerking met Medrie, GGD Flevoland en Caritas Urk.

Op deze manier willen de partijen bijdragen aan een gezondere leefstijl van de Urkers. Daar zit de laatste jaren beslist verbetering in, maar nog altijd blijkt uit onderzoek dat in het vissersdorp relatief veel gerookt wordt. Zelfs al is het aantal rokers dalende.

Maximaal 200 deelnemers kunnen deelnemen aan deze cursus, waarvan het slagingspercentage boven de 80 procent schijnt te liggen. ,,Het geheim van de cursus is dat alle raadsels rondom het roken worden ontrafeld", schrijven de partijen. ,,Daarna is stoppen zo makkelijk, het is bijna leuk", beloven ze.

Eind maart