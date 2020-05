Helft van de Urker vissers vaart nu niet uit

Van de Urker vissersvloot ligt in coronatijd wekelijks gemiddeld vijftig procent stil. Per week wordt bekeken wie vaart en wie niet. Door gezamenlijke vangstbeperking proberen de vissers de prijs van vis op peil te houden.

De Nederlandse Vissersbond, gevestigd op Urk, is nauw betrokken bij corona-regelingen voor de hele sector. Hoe hoog de (financiële) nood is bij de Urker vissers kan voorzitter Johan Nooitgedagt niet zeggen. ,,Als een jong iemand net is begonnen, ben ik bang dat hij het geen twee weken volhoudt. Maar als een visserman al 30 jaar vaart en altijd behoudend is geweest, dan kan hij het nog wel even uitzingen. De situatie is weer anders als zo iemand net een nieuw vaartuig heeft gekocht.’’

Sector zucht en steunt

De visserijsector zucht en steunt onder de corona-pandemie. Door uitbraak van het coronavirus is de afzetmarkt van vis nationaal en internationaal gestagneerd. Horeca zit op slot, afzet via detailhandel zit in het slop. De prijs van dure vissoorten als griet, tarbot en tong is onderuit gegaan. Prijzen van andere soorten staan onder druk.

Allerlei maatregelen zijn opgetuigd om deze tijd door te komen. Uitstel van belastingbetaling, verlaging van voorlopig aanslagen, verruiming van kredieten, opschorten van rente en leningen. Kotters vissen op andere soorten die nog wel wat opbrengen. Of ze leggen de vangst tijdelijk stil en blijven wat langer in de havens van bijvoorbeeld Scheveningen, Harlingen, Stellendam en Den Helder. Voor elke dag die ze niet varen, kunnen ze bij de overheid een tegemoetkoming aanvragen in loonkosten.

Verderop in de visketen zijn de gevolgen ook goed merkbaar. Visverwerkende bedrijven slaan veel meer diepgevroren vis op dan gebruikelijk. Werken op anderhalve meter doet deze schakel in de visserijketen ook geen goed, ziet Nooitgedagt van de visserbond. ,,De snelheid van werken is anders, dat maakt het werk duurder en moeilijker. Omdat ze maar de helft van de tafels kunnen benutten gaat de fileercapaciteit omlaag.’’

Een aanzienlijk deel van Urk draait om de visserij. De vloot telt ongeveer 100 kotters. Elke kotter heeft een bemanning van vijf tot zes mensen. Eén visser op zee betekent globaal werk voor zes mensen in de visverwerkende industrie aan de wal, rekent Nooitgedagt voor. ,,En dan heb je de vissersbond, de coöperatie, de afslag, de visserijschool. Alles draait hier om vis. Elke week hebben we nu crisisberaad om te kijken hoe we de week gaan doorkomen. Nee, het zijn niet de leukste tijden.’’