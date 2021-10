Herverdeling gemeentegeld slecht? Op Urk zijn ze hartstikke blij met extra miljoenen: ‘Compensatie voor eerdere jaren’

video Saaie examens op Urk zijn verleden tijd: deze school heeft een nieuw technisch hoogstand­je

3 oktober Het schip danst op hoge golven. Uit een dichte muur van mist lichten in de verte twee lampen op, een rode en een groene. De radar piept en geeft aan dat er een landmassa is 200 meter verderop. Het is de haven van IJmuiden.