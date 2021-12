Het gezin dat er bijna niet was: één pil veranderde hun leven

Zeinab Heidarabadi, beeldschoon en met rood gestifte lippen, zet de koffie neer op de rollator van de hoogbejaarde meneer T., zoals zij hem noemt. Zeinab helpt hem in huis en met de verzorging. Ondertussen heeft ze Dana, haar zoontje van 9 maanden, op haar arm. Hij is haar wonder, haar redder, haar hoop, haar Messias. En niet alleen van haar, maar ook van Mansour, haar vriend, die thuis in Millingen aan de Rijn is. Afgelopen maart beviel ze van Dana en hoe bijzonder dat was, vertelde ze destijds aan de Stentor.